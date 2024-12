Drones misteriosos em Nova Jersey intrigam autoridades e população

Pentágono esclareceu que os objetos não pertencem às forças armadas dos Estados Unidos e que uma investigação preliminar não aponta para a presença de qualquer entidade estrangeira ou rival na região

Reprodução/Freepik Alguns dos avistamentos foram registrados nas proximidades de uma instalação de pesquisa militar



Drones não identificados foram avistados nos céus de Nova Jersey, nas proximidades de Nova York, gerando inquietação entre a população local e as autoridades, incluindo a Casa Branca. O Pentágono esclareceu que os objetos não pertencem às forças armadas dos Estados Unidos, refutando também a teoria do deputado Jeff Van Drew, que sugeriu que os drones poderiam ser oriundos de uma “nave-mãe” iraniana no Atlântico. O congressista Chris Smith também se manifestou, pedindo esclarecimentos ao Pentágono sobre os avistamentos, que têm ocorrido em áreas sensíveis de Nova Jersey.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta, o Pentágono negou as alegações de Van Drew, afirmando que a investigação preliminar não aponta para a presença de qualquer entidade estrangeira ou rival na região. Desde o dia 18 de novembro, foram registrados diversos avistamentos, totalizando 49 ocorrências apenas no último domingo. As imagens dos drones têm circulado nas redes sociais, aumentando a preocupação entre os moradores. A Casa Branca e o FBI estão cientes da situação e estão conduzindo investigações sobre os relatos.

Alguns dos avistamentos foram registrados nas proximidades de uma instalação de pesquisa militar e do campo de golfe de Donald Trump em Bedminster. A deputada estadual Dawn Fantasia contestou as informações fornecidas pelo Pentágono, destacando que os drones possuem um diâmetro de 1,8 metro, operam de forma coordenada e voam com as luzes apagadas, o que levanta ainda mais questões sobre sua origem e propósito.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias