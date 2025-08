Banco Central aprova aumento de capital de R$ 1 bilhão para venda do Master ao Banco de Brasília

Medida faz parte das exigências para a venda da instituição ao BRB; com elevação, total vai para R$ 4,7 bilhões

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Central aprovou um aumento de capital de R$ 1 bilhão no Banco Master, elevando o total de capital para R$ 4,7 bilhões



O Banco Central do Brasil deu sinal verde para um aumento de capital de R$ 1 bilhão no Banco Master, elevando o total de capital para R$ 4,7 bilhões. Essa medida faz parte das exigências para a venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB). O incremento foi possibilitado pela negociação de R$ 1,5 bilhão em ativos do controlador Daniel Vorcaro com o BTG Pactual, o que gerou um alívio nas preocupações do mercado. A venda do Banco Master para o BRB já havia sido anunciada anteriormente, e o aumento de capital estava previsto nesse acordo. Contudo, a transação ainda precisa passar pela análise e aprovação do Banco Central.

A presença de Vorcaro no controle do banco era considerada um ponto delicado, e a nova estrutura da operação foi informada ao BC para garantir a conformidade. Além disso, as partes envolvidas na negociação comunicaram ao Banco Central uma nova alteração no escopo do negócio, que resultou na exclusão de R$ 48 bilhões em ativos da operação. Essa mudança reflete uma tentativa de ajustar a proposta às exigências regulatórias e às expectativas do mercado.

Com essas movimentações, o Banco Master deseja facilitar a venda e também assegurar uma transição mais tranquila para o BRB. A saída de Vorcaro do controle do conglomerado é vista como um passo positivo para a confiança dos investidores e para a estabilidade da operação.

