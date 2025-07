Eduardo Bolsonaro diz que fim de tarifaço de Trump só existe com anistia e fala em impactos nas eleições de 2026

Posicionamento do deputado licenciado foi feito logo após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reunir com o chefe da embaixada dos EUA e pregar diálogo

Mario Agra/Câmara dos Deputados Deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)



O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta sexta-feira (11) que qualquer tentativa de acordo sobre as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil, sem um primeiro passo do regime em direção a uma democracia, seria a uma “anistia ampla, geral e irrestrita”. “Qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção a uma democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado — e os americanos também já conhecem essas histórias”, escreveu, em uma publicação no X (antigo Twitter).

“Lamento, mas não dá para pedir ao presidente Trump — e nenhuma autoridade internacional minimamente decente — para tratar uma ditadura como se fosse uma democracia. Ou há uma anistia ampla, geral e irrestrita para começar ou bem vindos à ‘Brazuela'”, acrescentou, fazendo um trocadilho entre Brasil e Venezuela, país que Nicolás Maduro comanda com mãos de ferro.

A publicação de Bolsonaro foi feita pouco tempo depois do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado para concorrer à Presidência em 2026, ter se reunido com o chefe da embaixada americana em Brasília, Gabriel Escobar. No encontro, o governador falou sobre uma possibilidade de diálogo. “É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa”, falou.

Em outra postagem, o deputado licenciado disse estar impressionado que o “debate político no Brasil esteja resumido se os EUA deveriam ou não interferir no fato do nosso Judiciário ter sido cooptado pela política”. “A cooptação, premissa de tudo, ninguém debate. Tratamos do mensageiro para ignorar a mensagem”, escreveu Bolsonaro, que se licenciou do mandato e se mudou para os Estados Unidos para advogar por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes (STF) e contra a gestão Lula.

Para o deputado, a retirada da “Tarifa-Moraes”, como ele se refere as tarifas de Trump, teria impactos nas eleições presidenciais de 2026. Na publicação, ele diz que isso impactaria em: “Falta de oposição nas eleições de 2026; esquerda eternamente no poder, pois eleição de 2026 será mais ditatorial do que a de 2022 (e sem sequer aparecer nas urnas); Jair Bolsonaro preso até morrer; Moraes dobrando a perseguição; redes sociais com mais censura do que a China; velhinhas presas seguindo o rito ‘sui generis’ de progressão de regime igual ao do deputado Daniel Silveira”.

A postagem de Eduardo seguiu a lógica de Bolsonaro, que, na quinta-feira (10), também por meio das redes sociais, não entrou no mérito do tarifaço. Apenas citou a medida, pedindo pressa às autoridades brasileiras diante das exigências de Trump. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não pretende conversar com o presidente Lula (PT) agora sobre as sobretaxas, mas talvez em outro momento.