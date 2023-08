Eduardo Bolsonaro comemora vitória de Milei na Argentina: ‘Livres do socialismo’

Deputado federal se manifestou após eleições primárias e disse que resultado é o ‘caminho da liberdade’; argentino recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Twitter @BolsonaroSP Deputado federal Eduardo Bolsonaro aparece ao lado do político argentino Javier Milei



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou nesta segunda-feira, 14, a vitória de Javier Milei nas eleições primárias para a presidência da Argentina. Em publicação no Twitter, o parlamentar disse que há um ano o resultado “era um sonho, daí virou meta e hoje é realidade”. “Um excelente começo para o que pode ser a mudança real que a Argentina precisa”, exaltou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda celebrou a possibilidade de o país vizinho ficar “livre do socialismo”. “O Brasil tem um ambiente mais favorável retomar o caminho da liberdade”, completou, publicando uma foto em que aparece ao lado do economista liberal de direita. Como o site da Jovem Pan mostrou, Milei obteve 30,31% dos votos e tornou-se o protagonista do pleito, que disputará com a ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich e o ministro da Economia, Sergio Massa, contrariando as pesquisas que o colocavam na terceira posição. Conhecido como Bolsonaro Argentino, ele é admirador do ex-presidente do Brasil e de Donald Trump. Jair Bolsonaro mandou um vídeo apoiando Milei nas primárias.