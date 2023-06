El Niño pode evoluir para ‘Super El Niño’ com temperaturas mais de 2 °C acima da média; entenda

Possibilidade foi divulgada por órgão meteorológico dos Estados Unidos; evento climático ocorre com meses de antecedência e pode intensificar-se nas próximas semanas

Joaquin SARMIENTO / AFP Vista do pôr do sol em um pântano seco em La Mojana, em San Marcos, departamento de Sucre, em 12 de março de 2016, durante o fenômeno el Niño



A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) realizou um comunicado nesta quinta-feira, 8, em que atesta para as condições climáticas atuais e para a formação precipitada de um El Niño. Segundo a instituição, a ocorrência do evento meteorológico era amplamente esperada, embora tenha ocorrido de maneira antecipada. Emily Becker, cientista do clima e comunicadora da NOAA, afirmou que há 56% do El Niño se tornar um “evento forte” e 84% de haver manifestações climáticas moderadas. “Embora as condições do El Niño tenham se desenvolvido, ainda há uma pequena chance (4-7%) de que as coisas desapareçam. Claramente, achamos que isso é improvável, mas não é impossível”, pontuou a especialista. No entanto, já a chefe do escritório de previsão de El Niño da NOAA, Michelle L’Heureux, a antecipação na formação do evento pode aumentar as chances de fenômenos extremos. O El Niño também é apontado como um definidor na previsão de recordes de temperaturas, já que a Organização Mundial Meteorológica (OMM) estima que, pelos próximos anos, há 66% de chance do aquecimento no planeta superar os 1,5°C entre 2023 e 2027. Chamado de El Niño, o período climático tem o nome de El Niño Oscilação Sul (ENOS) e refere-se ao período em que o calor é reforçado no verão, com um frio menos intenso no inverno. Isso porque a condição dificulta o avanço e a movimentação de frentes frias, tornando as quedas de temperaturas breves e sutis.