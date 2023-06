Policial baleado durante abordagem na zona leste de SP recebe alta

Outro agente que estava na ocorrência permanece internado; caso ocorreu em São Mateus

Reprodução/Câmera de Segurança Homem reagiu durante abordagem da PM e atirou contra dois policiais



O policial militar baleado nas pernas e no abdômen durante abordagem em São Mateus, na zona leste de São Paulo teve alta médica nesta quinta-feira, 8. Um outro agente foi baleado no rosto durante a ocorrência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele permanece internado “em plena recuperação. O caso aconteceu no dia 1º de maio. Os policiais abordaram dois homens por volta das 9 horas na Rua Antônio Coutinho. Um dos suspeitos entrou em luta corporal com os agentes e conseguiu desarmar um deles. De acordo com a pasta, o suspeito atirou contra os agentes e os disparos acertaram o rosto de um policial. O outro agente foi ferido no abdômen. O suspeito fugiu do local junto com outro rapaz que estava na abordagem. Porém, ambos foram detidos horas depois. Equipes do policiamento local e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, e os dois policiais foram levados pelo Águia ao Hospital das Clínicas.