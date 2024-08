Eleições EUA: FBI investiga ataque cibernético à campanha de Trump

O Federal Bureau of Investigation (FBI) informou nesta segunda-feira (12) que está investigando um ciberataque à campanha do ex-presidente dos EUAque roubou informações internas. O anúncio é o primeiro sinal de que o governo dos EUA iniciou uma investigação sobre uma suposta operação iraniana para invadir sistemas e vazar informações em meio a crescentes temores do desejo de Teerã de interferir na eleição presidencial dos EUA.