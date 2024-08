EUA concordam com Israel que Irã pode realizar ataque nesta semana

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, ressaltou que o governo americano chegou a essa conclusão, que coincide com a de Israel, de forma autônoma

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse nesta segunda-feira (12) que os Estados Unidos concordam com Israel que um ataque do Irã ao território israelense pode acontecer nesta semana. “Compartilhamos a estimativa feita por nossos colegas israelenses de que algo poderia acontecer já nesta semana por parte do Irã e de seus aliados”, disse ele em uma teleconferência com jornalistas. O porta-voz ressaltou que o governo americano chegou a essa conclusão, que coincide com a de Israel, de forma autônoma. “Compartilhamos as mesmas preocupações e expectativas que nossos colegas israelenses têm em relação ao possível momento, que poderia ser esta semana”, afirmou.

Kirby, no entanto, admitiu que “é difícil afirmar ou determinar, neste momento, como seria um ataque do Irã e/ou de seus aliados”. O ataque seria uma resposta do Irã aos assassinatos dos terroristas Ismail Haniyeh, líder político do grupo Hamas, e Fouad Shukr, líder militar do Hezbollah. O porta-voz expressou preocupação com o fato de que um ataque iminente poderia ter um impacto sobre as negociações convocadas para quinta-feira para intermediar um cessar-fogo em Gaza, uma mesa da qual o grupo terrorista Hamas já anunciou que não participará.

