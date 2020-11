Eleições EUA: Filadélfia interrompe contagem de votos antecipados por correio

Contagem será retomada às 9h da manhã (horário local) e pode interferir nos votos para Joe Biden

EFE / EPA / TRACIE VAN AUKEN Contagem dos votos pelo correio foi paralisada na Filadélfia



A Filadélfia anunciou no início da madrugada desta quarta-feira, 04, que irá interromper a contagem das cédulas de votação enviadas pelo correio durante a noite. A ação pode provocar distorções nos resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, já que a cidade é um dos redutos mais disputados entre Joe Biden e Donald Trump. Segundo o New York Post, apenas 76 mil cédulas foram computadas até o momento, das cerca de 350 mil recebidas pelo serviço de correio. A discrepância neste caso afeta o candidato democrata, pois a maioria de seus eleitores votam por correio.

Segundo um jornalista independente da cidade, Max Marin, via Twitter, a contagem será retomada às 9h – horário local (11h no horário de Brasília). Os resultados não oficiais completos devem sair até a sexta-feira. “Se houver um número significativo de cédulas pendentes no final da noite da eleição, os totais relatados podem ser relativamente mais fortes para os republicanos”, escreveu Patrick LaForge, do New York Times.