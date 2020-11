Delaware elege primeira senadora trans da história dos Estados Unidos

Eleita com 86% dos votos, a democrata Sarah McBride é advogada, atua em favor dos direitos LGBTQ e já trabalhou com a equipe de Barack Obama

Reprodução Facebook Aos 30 anos de idade, McBride faz história ao se tornar primeira senadora trans do país



Nesta terça-feira (3), a democrata Sarah McBride foi eleita senadora do estado de Delaware, tornando-se assim a primeira mulher transgênero a ocupar esse cargo em toda a história dos Estados Unidos. Ela recebeu 86% dos votos contra os 14% restantes do republicano Steve Washington, conquistando assim um assento que era ocupado pelo também democrata Harris McDowell desde 1976. Após o anúncio da sua vitória, McBride, de 30 anos, agradeceu os eleitores em seu perfil oficial no Twitter e disse que esperava que essa noite mostrasse para as crianças LGBTQ que democracia norte-americana “é grande o suficiente para eles também”.

Em entrevista à revista norte-americana U.S. News, ela acrescentou que acredita que os resultados demonstraram algo que ela soube durante toda a sua vida, que seria o fato dos eleitores de Delaware serem justos e estarem olhando “para as ideias dos candidatos, não sua identidade”. Advogada de formação, McBride atua em favor dos direitos LGBTQ e já trabalhou com o ex-governador de Delaware, Jack Markell, com o falecido advogado e filho de Joe Biden, Beau Biden, e com a equipe do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.