Eleições nos EUA: Trump dança durante comício na Flórida; assista 

Reprodução/Twitter Donald Trump durante comício realizado na Flórida



Presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Donald Trump dançou durante um comício realizado na última segunda-feira, na Flórida. Ao som da música “YMCA”, do Village People, o mandatário norte-americano de 74 anos demonstrou entusiasmo e arriscou alguns passos, gerando alvoroço entre os fãs. A participação do republicano no evento acontece após ele testar negativo e se recuperar da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

O comício foi feito na cidade de Sanford e contou com a presença de centenas de apoiadores de Trump, que se aglomeram no local. Além disso, muitos desrespeitaram as normas de segurança durante a pandemia e não utilizaram máscaras de proteção contra a Covid-19. Em seu discurso, o líder estadunidense afirmou que se sente “poderoso” e que gostaria de “beijar cada um” que estava ocupando a plateia. Este foi o primeiro ato de campanha de Donald Trump após ele ser infectado pelo novo coronavírus. De acordo com Sean Conley, médico particular do presidente dos Estados Unidos, o mandatário está bem e não possui chances de transmitir o vírus. Agora, o republicano volta a se concentrar nas eleições, que estão marcadas para o dia 3 de novembro.