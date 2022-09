Elizabeth II se tornou ícone do cinema e da cultura pop

Rainha foi retratada em dezenas de filmes e séries, além de fazer o tradicional discurso em todo fim de ano

André FORGET/AFP Rainha Elizabeth II morreu, nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos



A Rainha Elizabeth II, morta nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, se tornou ícone do cinema e da cultura pop. Ao longo de seu reinado, a monarca foi retratada em filmes e séries e passou pela popularização do cinema e da televisão e, mais recente, dos celulares e do streaming. Uma das grandes marcas de Elizabeth II no mundo da cultura pop é o tradicional discurso que realiza em todo final de ano. Inclusive, ela foi a primeira a fazer um discurso televisionado no Reino Unido há mais de 60 anos, no Natal de 1957. Em relação ao cinema, Elizabeth II foi retratada, recentemente, na série “The Crown” e no longa “Spencer”. Na série The Crown, por exemplo, Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton interpretaram a monarca. As temporadas da obra contam a trajetória da rainha desde o casamento em 1947 ao início dos anos 2000. Já no filme Spencer, lançado no ano passado, a Rainha Elizabeth II é retratada pela atriz Stella Gonet. Além dessas obras, Elizabeth II participou de inúmeros documentários e especiais de TV representando ela mesma.