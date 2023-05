Elon Musk anuncia que contratou mulher para ser CEO do Twitter

Elon Musk anunciou nesta quinta-feira, 11, que deixará de ser CEO do Twitter em cerca de seis anos. Em publicação feita na rede social, o empresário avisou que contratou uma mulher para exercer a função, mas não revelou a identidade da funcionária. “Estou animado para anunciar que contratei um novo CEO para o X/Twitter. Ela vai começar em cerca de 6 semanas”, escreveu, que descreveu quais serão suas novas atribuições. “Minha função passará a ser o de diretor executivo e CTO, supervisionando produtos, software e sysops”, finalizou. A saída de Musk do cargo já era aguardada desde o final do ano passado. Em dezembro de 2022, ele anunciou que sairia do posto assim que encontrasse alguém “tolo o suficiente para assumir o cargo”. Nos seis meses em que ficou à frente da empresa, o bilionário promoveu algumas mudanças profundas, como a demissão de aproximadamente 80% dos funcionários. Além disso, o selo azul para verificar perfis de celebridades, políticos, atletas e jornalistas também passou por uma reformulação. Agora, é preciso pagar mensalmente R$ 42 para ter o selo azul, via Twitter Blue.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023