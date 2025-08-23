Elon Musk prevê que xAI superará Google e aponta China como maior rival no setor de inteligência artificial
Ex-ministro de Trump afirma que país asiático leva vantagem por ter maior disponibilidade de energia elétrica e companhias fortes na produção de hardware
O empresário Elon Musk afirmou neste sábado (23) que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, deve ultrapassar o Google em desempenho em breve. Para ele, as empresas chinesas representam os concorrentes mais desafiadores nesse mercado. Segundo Musk, a China leva vantagem por ter maior disponibilidade de energia elétrica e companhias fortes na produção de hardware.
“Em breve, a xAI estará muito além de qualquer empresa, com exceção do Google, e depois superará significativamente o Google”, publicou Musk na rede social X. O bilionário também anunciou que o Grok 2.5, considerado por ele o modelo mais avançado da xAI em 2024, passou a ser open source, ou seja, teve seu código-fonte liberado ao público. Ele acrescentou que, em cerca de seis meses, o Grok 3 também será disponibilizado de forma aberta.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Felipe Cerquerira
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.