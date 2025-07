Trump nega intenção de prejudicar a Tesla e diz torcer pelo sucesso de Elon Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta quinta-feira (24) que pretenda retirar subsídios federais concedidos às empresas do bilionário Elon Musk, como a Tesla. A declaração foi feita por meio de uma publicação na rede social Truth Social. “Todos disseram que quero destruir as empresas de Elon ao retirar alguns, se não todos, os subsídios de larga escala que ele recebe do governo dos EUA. Mas não é verdade! Quero que Elon e todos os negócios dentro do nosso país prosperem, como nunca antes”, escreveu Trump. “Quanto melhor seu desempenho, melhor será o dos EUA, e isso é bom para todos nós.”

A declaração ocorre em meio a um clima de tensão entre Trump e Musk, que já tiveram uma relação próxima. Durante o governo Trump, o bilionário chegou a chefiar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), uma iniciativa voltada à modernização da máquina pública e à redução de custos. No entanto, desde que deixou o cargo, Musk passou a criticar abertamente o ex-aliado, sobretudo em temas relacionados à política ambiental, à economia e à liberdade de expressão nas redes sociais.

Trump também elevou o tom em diversas ocasiões, classificando Musk como “inconstante” e “ingrato”. Em julho, aliados do presidente acusaram o empresário de usar suas empresas para influenciar decisões regulatórias em benefício próprio, o que acirrou o debate em torno dos subsídios federais.

Apesar da tentativa de Trump de amenizar o embate, os mercados reagiram com cautela. As ações da Tesla operavam em queda na manhã desta quinta-feira na Bolsa de Nova York, pressionadas principalmente pelos resultados fracos do segundo trimestre divulgados pela montadora.