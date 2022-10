Elon Musk volta atrás e aceita comprar Twitter por valor original

Bilionário reconsidera e deve acertar a compra da plataforma por US$ 44 bilhões

Patrick Pleul/AFP Bilionário ainda não se posicionou sobre a notícia da retomada da negociação



O bilionário Elon Musk teria voltado atrás e aceitado comprar o Twitter pelo valor original a proposta, que é e US$ 44 bilhões, o que equivale a aproximadamente R$ 230 bilhões. A informação foi divulgada pelos jornais Bloomberg e The Washington Post e teria sido confirmada por fontes que acompanham as negociações. A notícia veio nesta terça-feira, 4, poucos dias antes do depoimento que Musk daria ao tribunal e Delaware, nos Estados Unidos, em meio à batalha judicial entre ele e a rede social. A ação começou em julho, logo após que Musk anunciou que deixaria a negociação por não ter sido informado sobre a quantidade correta de contas falsas e e spam na plataforma. Por outro lado, o Twitter disse que seguiu o que estava previsto e que Musk teria descumprido o acordo. Até o momento, nem Musk nem o Twitter se manifestaram para confirmar ou negar a informação.