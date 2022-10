Zelensky assina decreto declarando que negociação com Putin é ‘impossível’

Presidente da Ucrânia se mostrou aberto para conversas de paz, mas não vê possibilidade de diálogo com o atual presidente russo

Genya Savilov/Pool via REUTERS Guerra entre Rússia e Ucrânia já dura sete meses



O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky assinou um decreto na terça-feira, 4, anunciando formalmente a perspectiva “impossível” de negociações de paz entre a Ucrânia e o atual presidente russo, Vladimir Putin. O político se mostrou aberto em relação a conversas de cessar fogo com a Rússia, mas afirmou que isso não será feito com a atual liderança russa. O anúncio foi feito logo após Putin declarar quatro regiões ucranianas ocupadas como parte integrante da Rússia. De acordo com ele, a maioria da população teria escolhido ser anexada ao território russo em referendo. Contudo, a anexação foi rejeitada pelas regiões de Kyiv e West, que afirmaram que a suposta escolha teria sido dada “sob mira de uma arma”. As forças ucranianas agora tentam expulsar o exército russo dessas áreas anexadas. Desde o começo de setembro, a Ucrânia tem tido bons ganhos na guerra que já dura sete meses.