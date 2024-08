Em alerta por terremoto de grande escala, Japão registra sismo de 5,3 graus

Segundo primeiros relatos, tremor não deixou feridos ou danos materiais; escala japonesa de medição tem sete níveis e é focada na agitação na superfície e de seu potencial destrutivo

Reprodução/jma.go.jp Sismo de magnitude 7,1 atingiu a costa da província de Miyazaki, na ilha meridional de Kyushu



Um terremoto de 5,3 graus de magnitude atingiu, nesta sexta-feira (9), o leste do Japão sem que as autoridades tenham emitido um alerta de tsunami, um dia depois de um forte sismo no sudoeste do país que levou à ativação de um alerta especial devido ao aumento do risco de um terremoto de grande escala. O terremoto ocorreu às 19h57 (horário local, 7h57 de Brasília), com epicentro a 10 quilômetros de profundidade no oeste da província de Kanagawa, ao sul de Tóquio, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA). O tremor, que foi sentido na capital e nos arredores, atingiu o nível 5 inferior da escala sísmica japonesa, que tem sete níveis e é focada na medição da agitação na superfície e de seu potencial destrutivo, em determinadas áreas das províncias próximas do epicentro.

As autoridades meteorológicas não emitiram qualquer alerta de tsunami para este sismo, ao contrário do que ocorreu na véspera, quando um forte sismo de magnitude 7,1 atingiu a costa da província de Miyazaki, na ilha meridional de Kyushu, onde foi registrado um tsunami de meio metro de altura. Esse sismo deixou cerca de 15 feridos e uma dezena de casas desabaram, e levou a JMA a emitir pela primeira vez um alerta especial devido ao risco aumentado de ocorrência de um grande sismo na chamada Fossa do Japão. A fossa, que liga a baía de Suruga (Shizuoka), no centro do país, ao mar de Hyuga (sudoeste), onde ocorreu o sismo de quinta-feira (8), é um dos pontos de maior atividade sísmica do mundo e especialistas têm apontado há anos que se espera que ocorra ali um forte terremoto com grande potencial destrutivo nas próximas décadas.

“Após o alerta de grande terremoto, o governo do Japão já está se comunicando estreitamente com os ministérios e as autoridades locais, e estamos preparando um sistema de prevenção”, afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, minutos depois do terremoto desta sexta-feira, que, segundo os primeiros relatos, não deixou feridos ou danos materiais.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte