Em carta aberta, primeira-dama da Ucrânia faz testemunho sobre a guerra

Olena Zelenska relatou como foram avisados sobre a invasão russa, criticou Putin e disse que os ucranianos vão continuar defendendo as suas fronteiras

Reprodução/Instagram/@olenazelenska_official Em resposta a todos os pedidos de entrevista da imprensa, Olena Zelenska fez uma carta aberta



A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, publicou nesta terça-feira, 8, em seu Instagram, uma carta aberta à Mídia Global. Segundo a publicação, o relato serve como uma resposta a todos os meios de comunicação que entraram em contato com ela pedindo por entrevistas, e também é o seu testemunho sobre a guerra que já chega ao seu 13º dia. Na carta, ela faz uma linha do tempo desde o dia 24 de fevereiro quando a Rússia invadiu a Ucrânia. “Todos nós acordamos com o anúncio de uma invasão russa. Tanques cruzaram a fronteira ucraniana, aviões entraram em nosso espaço aéreo, lançadores de mísseis cercaram nossas cidades”, declarou Zelenska.

A primeira-dama critica a operação que Vladimir Putin e o Kremlin denominam como ‘operação especial’. “Apesar das garantias dos meios de propaganda apoiados pelo Kremlin, é, de fato, o assassinato em massa de civis ucranianos” e fala sobre algumas perdas, principalmente as de crianças, que a guerra já deixou. No relato, ela ainda fala sobre a atual situação da Ucrânia e como as pessoas têm vivido durante esse tempo. Ao fim de uma carta de aproximadamente três páginas, Zelenska agradece aqueles que têm oferecido ajuda humanitária e aberto as fronteiras para abrigar os refugiados. “Para todas as pessoas ao redor do mundo que estão se unindo para apoiar a Ucrânia. Nós vemos você! Estamos aqui assistindo e agradecemos seu apoio”, diz e complementa informando que a Ucrânia defenderá suas fronteiras, identidade e nunca vai ceder.

“Uma Carta Aberta à Mídia Global por Olena Zelenska

Recentemente, um grande número de meios de comunicação de todo o mundo entraram em contato com pedidos de entrevistas. Esta carta serve como minha resposta a esses pedidos e é meu testemunho da Ucrânia.

O que aconteceu há pouco mais de uma semana era impossível de acreditar. Nosso país era pacífico; nossas cidades, vilas e aldeias estavam cheias de vida.

Em 24 de fevereiro, todos nós acordamos com o anúncio de uma invasão russa. Tanques cruzaram a fronteira ucraniana, aviões entraram em nosso espaço aéreo, lançadores de mísseis cercaram nossas cidades.

Apesar das garantias dos meios de propaganda apoiados pelo Kremlin, que chamam isso de “operação especial” – é, de fato, o assassinato em massa de civis ucranianos.

Talvez o mais aterrorizante e devastador desta invasão sejam as baixas de crianças. Alice, de oito anos, que morreu nas ruas de Okhtyrka enquanto seu avô tentava protegê-la. Ou Polina de Kiev, que morreu no bombardeio com seus pais. Arseniy, de 14 anos, foi atingido na cabeça por destroços e não pôde ser salvo porque uma ambulância não conseguiu chegar a tempo por causa dos intensos incêndios.

Quando a Rússia diz que ‘não está travando uma guerra contra civis’, eu chamo primeiro os nomes dessas crianças assassinadas.

Nossas mulheres e crianças agora vivem em abrigos e bases antiaéreas. Você provavelmente já viu essas imagens das estações de metrô de Kiev e Kharkiv, onde as pessoas deitam no chão com seus filhos e animais de estimação – presos embaixo. Estas são apenas as consequências da guerra para alguns, para os ucranianos é agora uma realidade horrível. Em algumas cidades, as famílias não podem sair dos abrigos antiaéreos por vários dias seguidos por causa dos bombardeios indiscriminados e deliberados e bombardeios de infraestrutura civil.

O primeiro recém-nascido da guerra, viu o teto de concreto do porão, sua primeira respiração foi o ar acre do subsolo, e eles foram recebidos por uma comunidade encurralada e aterrorizada. Neste ponto, existem várias dezenas de crianças que nunca conheceram a paz em suas vidas.

Esta guerra está sendo travada contra a população civil, e não apenas por meio de bombardeios.

Algumas pessoas necessitam de cuidados intensivos e tratamento contínuo, que não podem receber agora. Quão fácil é injetar insulina no porão? Ou para obter medicação para asma sob fogo pesado? Sem mencionar os milhares de pacientes com câncer cujo acesso essencial à quimioterapia e ao tratamento com radiação foi adiado indefinidamente.

As comunidades locais nas redes sociais estão cheias de desespero. Muitas pessoas, incluindo idosos, doentes graves e pessoas com deficiência, foram debilitadas, ficando longe de suas famílias e sem qualquer apoio. A guerra contra essas pessoas inocentes é um crime duplo.

Nossas estradas estão inundadas de refugiados. Olhe nos olhos dessas mulheres e crianças cansadas que carregam consigo a dor e a mágoa de deixar para trás os entes queridos e a vida como a conheciam. Os homens que os trazem para as fronteiras derramando lágrimas para separar suas famílias, mas retornando bravamente para lutar por nossa liberdade. Afinal, apesar de todo esse horror, os ucranianos não desistem.

O agressor, Putin, pensou que lançaria blitzkrieg na Ucrânia. Mas ele subestimou nosso país, nosso povo e seu patriotismo. Os ucranianos, independentemente de opiniões políticas, língua nativa, crenças e nacionalidades, mantêm uma unidade incomparável.

Enquanto os propagandistas do Kremlin se gabavam de que os ucranianos os receberiam com flores como salvadores, eles foram evitados com coquetéis molotov.

Agradeço aos cidadãos das cidades atacadas, que se coordenaram para ajudar os necessitados. Aqueles que continuam trabalhando – em farmácias, lojas, transporte público e serviços sociais – mostrando que na Ucrânia a vida vence.

Reconheço aqueles que forneceram ajuda humanitária aos nossos cidadãos e agradeço o seu apoio contínuo. E aos nossos vizinhos que generosamente abriram suas fronteiras para abrigar nossas mulheres e crianças, obrigado por mantê-los seguros, quando o agressor nos impossibilitou de fazê-lo.

Para todas as pessoas ao redor do mundo que estão se unindo para apoiar a Ucrânia. Nós vemos você! Estamos aqui assistindo e agradecemos seu apoio.

A Ucrânia quer paz. Mas a Ucrânia defenderá suas fronteiras. Defenda sua identidade. Estes nunca vão ceder.

Nas cidades onde os bombardeios persistem, onde as pessoas se encontram sob escombros, incapazes de sair dos porões por dias, precisamos de corredores seguros para ajuda humanitária e evacuação de civis para um local seguro. Precisamos dos que estão no poder para fechar nosso céu!.

Feche o céu e nós mesmos administraremos a guerra no terreno. Faço um apelo a vocês, queridos meios de comunicação: continuem mostrando o que está acontecendo aqui e continuem mostrando a verdade. Na guerra de informação travada pela Federação Russa, todas as evidências são cruciais.”