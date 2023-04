Em encontro na Casa Branca, Biden agradece Petro por acolher refugiados venezuelanos

Presidentes conversaram sobre democracia e as sanções contra o regime de Nicolás Maduro

REUTERS/Kevin Lamarque Gustavo Petro e Joe Biden se encontram na Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nesta quinta-feira, 20, e o elogiou pelo trato de seu país aos refugiados da Venezuela e seu compromisso com a democracia e os direitos humanos. Durante uma reunião na Casa Branca, Biden disse que Estados Unidos e Colômbia poderiam aprofundar sua relação de cooperação e sinalizar que ambas as nações trabalharam para combater a mudança climática, combater o narcotráfico e abordar a migração. Petro por sua vez pediu a Biden uma estratégia para suspender progressivamente as sanções contra a Venezuela, à medida que avança em matéria eleitoral no país. Segundo um alto funcionário americanos, Biden teria condicionado a medida ao governo do presidente Nicolás Maduro aceitar medidas democráticas da oposição.

*Com informações da Reuters