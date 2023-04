Por vaga na final do ‘BBB 23’, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa disputam prova de resistência

Última eliminação da edição ocorrerá no domingo, 23; prêmio do programa está em R$ 2.820.000

Reprodução/Globo Sisters disputam prova de resistência valendo vaga na final do 'BBB 23'



As sisters Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa disputam uma prova de resistência valendo vaga na final do Big Brother Brasil 2023. Após a eliminação de Ricardo Alface na noite desta quinta-feira, 20, o apresentador Tadeu Schmidt avisou para as confinadas que ninguém mais poderia ir ao banheiro ou comer. Na sequência, Tadeu explicou como funcionaria a prova. As sisters deveriam sentar em um banco que fica girando o tempo inteiro. Além disso, elas precisam segurar um disco. Durante a dinâmica, as participantes poderão apertar até 15 vezes um botão que vai fazer com que o banco pare de girar por apenas 30 segundos. Quem vencer a prova de resistência, que não tem prazo para término, garantirá uma vaga na final do ‘BBB 23’, que está marcada para a próxima terça-feira, 25. Já as três perdedoras da prova vão encarar o último paredão. A eliminação ocorrerá no domingo, 23. Até o momento, o prêmio do ‘BBB 23’ está em R$ 2.820.000.