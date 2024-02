Em Londres, homem ataca mulher e duas crianças com ácido, fere nove pessoas e foge a pé

Vítimas diretas ficaram gravemente feridas; polícia investiga o caso e busca o suspeito

METROPOLITAN POLICE / AFP Uma foto sem data divulgada pela Polícia Metropolitana da Grã-Bretanha em Londres em 1º de fevereiro de 2024 mostra Abdul Shokoor Ezedi



Um ataque com ácido em Londres deixou uma mulher e suas duas filhas gravemente feridas na noite de quarta-feira, 1. De acordo com a Polícia Metropolitana, testemunhas relataram que um homem, identificado como Abdul Shokoor Ezedi, empurrou uma menina de três anos para o chão e jogou uma substância corrosiva nela, em sua irmã de oito anos e em sua mãe de 31 anos. Após o ataque, o agressor tentou fugir de carro, mas acabou colidindo com um veículo estacionado e fugiu a pé. Segundo as autoridades, o autor do crime está sendo procurado e há suspeitas de que ele conhecia as vítimas. O incidente ocorreu em Clapham Common, uma área residencial no sul da cidade. “Embora isso pareça um ataque direcionado, ele é um indivíduo perigoso e precisamos encontrá-lo urgentemente”, afirmou o superintendente Gabriel Cameron.

A investigação está em estágios iniciais e busca estabelecer os motivos por trás desse terrível incidente. A população está sendo alertada para qualquer informação que possa ajudar na captura do suspeito. Além das vítimas diretas, outras nove pessoas ficaram feridas pelo contato com a substância, incluindo mulheres que estavam no local e policiais que atenderam a ocorrência. Felizmente, nenhum dos feridos corre risco de vida. No entanto, a mulher de 31 anos e sua filha mais nova podem sofrer sequelas permanentes. A gravidade da situação ainda está sendo avaliada pelos médicos.

