Em primeiro discurso como premiê, Keir Starmer promete reconstruir o Reino Unido

Trabalhistas conquistaram 412 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns, superando com folga o limite de 326 necessário para obter a maioria absoluta e governar sem coalizões

Keir Starmer, o novo primeiro-ministro britânico, prometeu nesta sexta-feira (5) “reconstruir” o país após a esmagadora vitória de seu partido de centro-esquerda nas eleições legislativas. A vitória marcou o fim de 14 anos de governo conservador. Em seu primeiro discurso na residência oficial de Downing Street, Starmer afirmou: “O trabalho para a mudança começa imediatamente. Mas não tenham nenhuma dúvida, reconstruiremos o Reino Unido”. Antes do discurso, o líder trabalhista se reuniu com o rei Charles III no Palácio de Buckingham, onde foi oficialmente nomeado primeiro-ministro e recebeu o pedido do monarca para formar um governo.

Uma multidão aguardava a chegada do ex-advogado de direitos humanos, de 61 anos, à sua nova residência oficial. Starmer destacou: “Agora nosso país votou decididamente pela mudança, pela renovação nacional e pelo retorno de uma política ao serviço público”. Os trabalhistas conquistaram 412 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns, superando com folga o limite de 326 necessário para obter a maioria absoluta e governar sem coalizões. Em contraste, os conservadores, liderados pelo ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, conquistaram apenas 121 cadeiras, uma queda significativa em relação às 365 obtidas cinco anos atrás, sob Boris Johnson. Esse é o número mais baixo de cadeiras desde a fundação do partido em 1834.

Após ser reeleito como deputado em sua circunscrição no norte de Londres, Starmer afirmou que os eleitores “falaram” e estavam “prontos para a mudança, para pôr um fim à política de espetáculo e voltar à política como um serviço à cidadania”. O líder do Partido Ttabalhista fará sua estreia no cenário internacional na próxima semana, participando de uma cúpula da OTAN em Washington. Após a derrota, Rishi Sunak anunciou sua renúncia como líder do Partido Conservador.

