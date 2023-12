Em reunião na ONU, Rússia acusa Ucrânia de atacar civis em Belgorod e usar munição de fragmentação

Moscou promete vingança após um dos ataques mais letais a seu território desde o começo da guerra; França defendeu ucranianos, alegando legítima defesa

EFE/EPA/MINISTÉRIO DE EMERGÊNCIAS DA RÚSSIA Bombeiros russos apagam carros em chamas após bombardeios em Belgorod



Durante a reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar áreas civis na cidade de Belgorod, alegando o uso de munição de fragmentação. Segundo a Rússia, o ataque ocorreu no mesmo dia em que Kiev lançou mísseis e foguetes, resultando em pelo menos 21 mortos e dezenas de feridos. O embaixador russo na ONU, Vasili Nebenzya, classificou o incidente como um “ataque deliberado e indiscriminado” contra alvos civis, mencionando a mira em um centro esportivo, uma pista de patinação e uma universidade. Durante sua intervenção, Nebenzya apresentou um QR code que direcionava a um vídeo, alegadamente mostrando as sequências do ataque.

As reações foram rápidas, com os aliados da Ucrânia defendendo que a Rússia desencadeou a guerra. O representante francês na ONU afirmou que Kiev estava agindo em legítima defesa, seguindo as leis internacionais, enquanto Moscou estava “pisoteando” a Carta das Nações Unidas. A Ucrânia, que há quase dois anos enfrenta a invasão russa, não fez comentários oficiais sobre o ataque a Belgorod, cidade localizada a cerca de 30 km da fronteira ucraniana e frequentemente alvo de bombardeios que Moscou atribui às forças de Kiev. À medida que a tensão cresce, o vice-secretário-geral da ONU, Mohamed Khiari, alertou para os perigos reais de escalada e transbordamento do conflito. Imagens não verificadas mostraram uma rua repleta de escombros e fumaça emanando de carros incendiados no centro da cidade, enquanto uma explosão significativa foi registrada em vídeos de câmeras veiculares postados nas redes sociais. Ainda não é possível confirmar as circunstâncias do ataque, um dos mais letais em território russo desde o início das hostilidades, em fevereiro de 2022. A Rússia alega que dois mísseis Vilkha e foguetes de fabricação tcheca foram utilizados.

Imagens publicadas na internet mostram automóveis em chamas, edifícios com janelas quebradas e colunas de fumaça preta na cidade. A Ucrânia realiza regularmente ataques contra a Rússia, especialmente nas regiões mais próximas de seu território, mas o número de vítimas costuma ser muito menor. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ataque não ficará “impune”. Já o das Relações Exteriores acusou Kiev de atacar “de forma deliberada locais onde os civis se concentram”. As forças russas conseguiram interceptar dois mísseis e “a maioria” dos foguetes lançados contra a cidade, acrescentou o Ministério da Defesa, o que evitou um número de mortes “infinitamente mais grave”. Contudo, vários foguetes e destroços de mísseis caíram sobre Belgorod.

*Com informações da AFP