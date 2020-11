Em segunda onda, França registra 90 mil novos casos de Covid-19 em um dia

Mais de 40 mil mortes associadas à doença foram registradas no país europeu até o momento; França se tornou quinto lugar em infecções no mundo

EFE/EPA/IAN LANGSDON País também registrou milhares de internações hospitalares



O ministério da Saúde da França relatou 86.852 casos do novo coronavírus nesse sábado, 7, batendo recorde de novas infecções pelo terceiro dia consecutivo e alcançando o total de 1.748.705 pessoas já contaminadas com a doença, segundo informações do portal News Sky. Com estes números, o País é o quinto em quantidade de infecções no mundo. Em média, um em cada cinco testes de coronavírus apontam positivo no país europeu. As mortes associadas à doença já ultrapassaram a marca de 40 mil, com aproximadamente 27,6 mil pessoas internadas em tratamento hospitalar.

A quantidade de pacientes em terapia intensiva também aumentou na França no decorrer dos últimos dias. Segundo dados da Saúde locais, das 20 mil pessoas que deram entrada nos hospitais na semana passada, aproximadamente 3 mil necessitaram de tratamento intensivo. Estima-se que os pacientes com Covid-19 já representem mais de 85% da capacidade inicial de terapia intensiva dos hospitais franceses. Após visitar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, o primeiro-ministro da França, Jean Castex tuitou: “A segunda onda chegou aqui brutalmente, violentamente”.

*Com informações do Estadão Conteúdo