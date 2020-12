Em uma semana, EUA somam mais de 1 milhão de casos da Covid-19

Segundo a contagem independente da universidade John Hopkins, o país soma 19.016.301 infecções e 332.251 óbitos pela doença desde o início da pandemia

Justin Lane/EFE A Covid-19 já é uma das principais causas de mortes nos Estados Unidos



Os Estados Unidos, país do mundo mais afetado pela pandemia, ultrapassaram neste domingo, 27, a marca de 19 milhões de casos de Covid-19, com mais de 332 mil mortes, em um momento em que os especialistas temem um aumento nas infecções após as festas de Natal. Segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, os EUA totalizam 19.016.301 infecções e 332.251 óbitos pela doença. O contador da universidade americana registrou, somente neste domingo, mais de 80,5 milhões de casos em todo o mundo, e 1,7 milhão de mortes. Em apenas seis dias, os EUA chegaram a mais de 1 milhão de infectados, já que na última segunda-feira, o país ultrapassou 18 milhões de casos, segundo a Johns Hopkins.

De acordo com a universidade, os EUA são seguidos em número de casos no mundo pela Índia, com 10.187.850; Brasil, (7.465.806); Rússia (3.019.972); França (2.608.277); Reino Unido (2.295.143); Turquia (2.147.578); Itália (2.047.696); e Espanha, com 1.854.951. Em relação aos mortos, atrás dos EUA está o Brasil, com 190.795; Índia na terceira posição com 147.622; México, com 122.026; Itália (71.925); Reino Unido (70.860); França (62.694); Irã (54.693); Rússia (54.080); Espanha (49.824); e Argentina, com 42.501.

*Com informações da EFE