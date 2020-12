Itália contabiliza 8,9 mil casos e 298 mortes por Covid-19 em 24 horas

A doença voltou com força no país que, pela primeira vez nas últimas semanas, viu o número de internados em hospitais crescer para 26.151 pacientes

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

A Itália voltou a registrar muitos casos e mortes por Covid-19 em apenas um dia. Neste domingo, 27, de acordo com atualização do governo foram contabilizados 8.913 casos e 298 mortes por Covid-19. A taxa diminuiu 20 mil testes do que ontem, então a taxa de positividade atingiu quase 15%. No momento o país soma 71.925 vítimas e as infecções chegaram a 2.047.696. A proporção de casos novos sobe para 14,89%, em comparação com os 12,8% do dia anterior. Pela primeira vez nas últimas semanas, o número de internados em hospitais voltou a crescer, com 26.151 pacientes, 259 a mais do que no sábado, enquanto o número de pessoas em Unidades de Terapia Intensiva permaneceram inalteradas, com 2.582.

A Itália entrará, a partir desta segunda-feira, 28, na chamada zona laranja que permite a abertura de lojas não essenciais, a circulação entre municípios, mas as viagens para outras regiões seguirão proibidas e os bares e restaurantes continuarão fechados. De quinta-feira, dia 31 de dezembro, até 6 de janeiro, a Itália mais uma vez entrará em confinamento com lojas fechadas e limites de mobilidade, se não for por motivos de trabalho ou emergência.

*Com informações da EFE