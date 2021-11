Em viagem pela Europa, Lula se encontra com Emmanuel Macron e discute ‘urgência climática e fome’

Antes de chegar à França, petista passou pela Alemanha e pela Bélgica; antes de encerrar sua viagem, o ex-presidente encontrará Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha

Reprodução/Twitter @LulaOficial Presidente francês e petista se encontraram nesta quarta-feira, 17, em Paris



O presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Paris nesta quarta-feira, 17. Em suas redes sociais, Lula deu detalhes sobre os temas tratados com o francês. “Na pauta, a urgência climática e questões globais como a fome e a pobreza. Também conversamos sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina”, afirmou o petista. Além disso, Lula também defendeu o diálogo entre os líderes mundiais como melhor maneira de superar crises. “Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global”, concluiu o ex-presidente. O encontro com Macron faz parte da viagem de Lula à Europa. Antes de chegar à França, o petista passou pela Alemanha e pela Bélgica. Nesta quinta-feira, 18, o ex-presidente estará na Espanha, onde se encontrará com o presidente do governo Pedro Sánchez e encerrará sua viagem.