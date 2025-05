Embaixada dos EUA pede que americanos não viagem para a Venezuela e evitem fronteiras com Brasil, Colômbia e Guiana

No comunicado, compartilhado nas redes sociais, a Embaixada reforça que a Venezuela está no nível mais alto de alerta de viagem, o Nível 4: Não Viaje

Pexels Embaixada dos Estados Unidos pede que norte-americanos não viagem para Venezuela



A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta nesta quarta-feira (28) pedindo que cidadãos norte-americanos evitem a fronteira da Venezuela com alguns países, incluindo o Brasil. “Cidadãos dos EUA não devem viajar para a Venezuela por nenhum motivo e devem evitar as fronteiras da Venezuela com a Colômbia, o Brasil e a Guiana”. No comunicado, compartilhado nas redes sociais, a Embaixada reforça que a Venezuela está no nível mais alto de alerta de viagem, o Nível 4: Não Viaje. A razão, é “devido a graves riscos para os americanos, incluindo detenções arbitrárias, tortura durante a detenção, terrorismo, sequestros, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade, agitação civil e infraestrutura de saúde precária”, disse. Segundo a Embaixada, “atualmente, há mais cidadãos norte-americanos detidos arbitrariamente na Venezuela do que em qualquer outro país. Cidadãos dos EUA que estão na Venezuela devem sair imediatamente”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente não há embaixada ou consulado dos EUA operando na Venezuela e o governo dos EUA não pode fornecer serviços consulares de rotina ou de emergência a cidadãos americanos na Venezuela. As autoridades venezuelanas não informam o governo dos Estados Unidos sobre as detenções de seus cidadãos, o que agrava a situação. Diante desse cenário, o governo americano orienta que todos os cidadãos que continuam na Venezuela deixem o país imediatamente, independentemente de sua situação de residência ou cidadania. Essa medida reflete a crescente preocupação dos EUA com a segurança de seus cidadãos no exterior, especialmente em regiões onde a instabilidade política e social é evidente.