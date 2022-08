Embaixadora de Taiwan condena ‘comportamentos irresponsáveis’ da China

Bi-khim Hsiao, representante taiwanesa nos Estados Unidos, acusou o governo chinês de colocar a paz em risco ao realizar exercícios militares na região; ação ocorre em resposta a ida de Nancy Pelosi à ilha

REUTERS/Ann Wang Taiwan busca se tornar independente da China e é apoiado pelos EUA



A embaixadora de Taiwan nos Estados Unidos (EUA), Bi-khim Hsiao, utilizou as suas redes sociais para condenar as ações militares da China nas proximidades da ilha taiwanesa. Na publicação, a representante acusou o governo chinês de colocar a paz em risco devido seus “comportamentos perigosos e irresponsáveis”. Segundo a porta-voz, a ilha “se defenderá resolutamente”. No dia anterior, Hsiao compartilhou uma mensagem de um membro do governo norte-americano que ressaltava o compromisso da Casa Branca com “a ordem, a paz e a estabilidade” na região de Taiwan. Recentemente, o governo de Xi Jinping iniciou uma série de exercícios militares nas proximidades da ilha em resposta à visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, à ilha taiwanesa. Pequim afirmou que a ida da política seria respondida através de “medidas enérgicas” e, após o pouso do avião norte-americano em Taiwan, os chineses impuseram sanções econômicas à ilha e direcionaram forças militares à Fujian – a província taiwanesa mais próxima da China.