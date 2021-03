Embarcações voltam a transitar pelo Canal de Suez após desbloqueio

Na segunda-feira, 29, um total de 422 navios aguardavam a liberação rota, de forma que deve levar pelo menos três dias e meio até que a situação seja normalizada

EFE/EPA/Mohamed Hossam A expectativa é que 113 barcos cruzem a passagem ao longo do dia



O Canal de Suez, no Egito, retomou as suas atividades nesta terça-feira, 30, um dia depois do porta-contêineres Ever Given ser desencalhado, liberando a importante rota marítima. A movimentação em ambas as direções está sendo coordenada pela Autoridade do Canal de Suez, que afirmou que 113 barcos devem cruzar a passagem ao longo do dia. De acordo com a Gulf Agency Company, que opera no local, no início da manhã um comboio de 22 navios entrou na via através do Mar Vermelho, enquanto outras 14 embarcações vieram do Mar Mediterrâneo. Ainda assim, deve levar pelo menos três dias e meio até que a situação seja normalizada. Na segunda-feira, 29, um total de 422 navios aguardavam a liberação do Canal de Suez. O longo engarrafamento se formou ao longo dos seis dias que o Ever Given permaneceu encalhado, um bloqueio na circulação que provocou grandes perdas e atrasos no comércio marítimo internacional.