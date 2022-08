Emerson Fittipaldi será candidato ao Senado da Itália por partido de extrema-direita 

A decisão foi sacramentada após uma conversa por telefone com Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos da Itália e uma das favoritas ao posto de primeiro-ministro do país

Bicampeão mundial de Fórmula 1 e um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Emerson Fittipaldi será candidato ao Senado da Itália nas próximas eleições, marcadas para acontecer no dia 25 de setembro deste ano. De acordo com o jornal “Il Giornale”, o paulista, que possui cidadania italiana, se candidatará pelo partido Fratelli d’Italia (Irmãos da Itália), de extrema-direita. A decisão foi sacramentada após uma conversa por telefone com Giorgia Meloni, líder da legenda e uma das favoritas ao posto de primeiro-ministro do país – ela tem 20% das intenções de votos nas pesquisas eleitorais e pode formar alianças com Liga e Força Itália, de Silvio Berlusconi. Segundo a publicação, o ex-piloto também teve aprovação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). Entusiasmado, Fittipaldi afirmou que já tem algumas propostas que visam estruturar o projeto esportivo do país. “Estou muito feliz de ser candidato ao Senado italiano nas eleições de 25 de setembro. Já coloquei no papel várias propostas e todas têm como objetivo promover ações relacionadas com os brasileiros que têm fortes laços com as terras, a cultura e o esporte italiano”, declarou o campeão mundial de 1972 e 1974. “Espero ter o apoio dos eleitores do Brasil e da América Latina, mas também dos que vivem na Itália, e dos italianos que sempre foram meus partidários”, completou o paulista, atualmente com 75 anos.