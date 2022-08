Mauro Cezar explica por que Flamengo está com dificuldade para anunciar Oscar; entenda  

No Brasil para acompanhar o nascimento do filho, o armador do Shangai Port (China) tenta a liberação do clube chinês para atuar no Rubro-Negro por empréstimo até o final da temporada

Divulgação/Shangai SIPG Oscar comemora gol marcado pelo Shangai Port



A torcida do Flamengo está ansiosa pelo anúncio do meio-campista Oscar. No Brasil para acompanhar o nascimento do filho, o armador do Shangai Port (China) tenta a liberação do clube chinês para atuar no Rubro-Negro por empréstimo até o final da temporada. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola, todos os detalhes foram acertados. O comentarista Mauro Cezar Pereira, no entanto, afirmou nesta segunda-feira, 8, que os chineses ainda não autorizaram o jogador de 30 anos a fechar com a agremiação carioca. “A negociação ainda não está realizada. No domingo, consegui conversar com o empresário do Oscar, o agente Giuliano Bertolucci. Ele disse que ainda segue a tentativa de convencimento dos chineses para liberar o jogador. O atleta tem contrato até novembro de 2024 com o Shangai Port”, disse o profissional do Grupo Jovem Pan, durante o programa “Bate-Pronto”.

O problema, conforme as informações obtidas por Mauro Cezar, envolve o receio de que Oscar queira permanecer no Flamengo após o fim do contrato de empréstimo. “O empresário até disse: ‘Pelo meu feeling, os chineses temem que o Oscar não queria voltar mais’. Ou seja, a família do Oscar e o próprio meia podem querer continuar no Brasil, deixando um clima ruim e rescindindo o contrato. Além disso, o Bertolucci me disse que a liga chinesa tem que aprovar o empréstimo do atleta. É mais uma questão que precisa ser resolvida até a próxima segunda-feira, 15, quando acaba o prazo para inscrever jogadores no futebol brasileiro. O estágio é esse. Acho que ele vem, mas ainda não está acertado”, completou o comentarista da JP.