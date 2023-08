Emmanuel Macron agradece Lula por organizar Cúpula da Amazônia

Presidente da França foi convidado para compareceu ao evento em Belém, no Pará, mas não compareceu

Reprodução/Twitter @LulaOficial Em novembro de 2022, Emmanuel Macron e Lula se encontraram em Paris



O presidente da França, Emmanuel Macron, usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para agradecer ao Brasil e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela organização da “importante” Cúpula da Amazônia. O evento acontece até a quarta-feira, 9, em Belém, no Pará. Em publicação no Twitter, o líder francês exaltou que “as florestas são absolutamente cruciais para lutar contra o aquecimento global e contra a perda de biodiversidade”, mas lembrou que, apenas no ano passado, foram perdidos 4 milhões de hectares de florestas tropicais primárias: “É urgente cessar, de uma vez por todas, com o desmatamento”, iniciou Macron, ao lembrar os compromissos ambientais já assumidos. Entre eles, o de erradicar o desmatamento até 2030 e o de proteger 30% da superfície terrestre e marítima. “Precisamos traduzir esses objetivos em ações concretas. Mas de que forma? Combatendo os flagelos que são o desmatamento, a poluição e o garimpo ilegal e, paralelamente, defendendo as populações que vivem na floresta e da floresta”, completou.

“Agradeço ao Brasil e ao presidente Lula pela organização da importante Cúpula contra o desmatamento na Amazônia que hoje se inicia em Belém, e da qual participam os Estados da região e alguns dos parceiros mais engajados, entre os quais a França. Nosso país foi um fator de impulso para a decisão histórica da União Europeia de não mais contribuir para a importação de produtos ligados ao desmatamento. (…) Começam a surgir as primeiras parcerias entre esses Estados florestais e entidades internacionais dispostas a contribuir para financiar iniciativas que objetivam proteger e restaurar as florestas primárias que nos são indispensáveis na luta contra as mudanças climáticas. Esse modelo, que defenderemos durante esta semana em Belém, constituirá uma de nossas prioridades na COP 28 que será realizada no final do ano. Até lá, devemos unir forças a fim de preservar as reservas vitais de carbono e de biodiversidade, no interesse dos países que abrigam as florestas, de seus habitantes e de todo o planeta, finalizou.

Emmanuel Macron foi convidado para comparecer à Cúpula da Amazônia, mas não compareceu. Como o site da Jovem Pan mostrou, o evento deveá receber pelo menos 10 mil pessoas na cidade, de acordo com estimativas da prefeitura de Belém, para definir a agenda de debates da Conferência do Clima das Nações Unidas, COP28, que será realizada nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano. São aguardadas delegações de pelo menos oito países sul-americanos que integram a região amazônica. O evento também servirá para a realização da IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Segundo Lula, a intenção do encontro é organizar a agenda de debates que será levada à COP28. “O que queremos é dizer ao mundo o que vamos fazer com as nossas florestas e o que o mundo tem que fazer para nos ajudar, porque prometeram US$ 100 bilhões em 2009 e até hoje não saiu”, disse o presidente.