Lula cobra prefeitos e governadores por desmatamento zero até 2030

Presidente também falou em incluir o tema das mudanças climáticas no currículo das escolas e no novo PAC

Ricardo Stuckert/PR Lula está no Pará para a Cúpula da Amazônia



Diretamente de Belém, capital do Pará, para participar da Cúpula da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, durante a live semanal ‘Conversa com o Presidente’, que o principal objetivo do encontro é ter um entendimento comum dos países da região como fase preparatória para a COP-28, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima, que será realizada no fim do ano em Dubai, nos Emirados Árabes. “O principal objetivo [para o encontro] é ter um entendimento comum sobre o que é a questão ambiental e mudar a discussão na COP”, ressaltou o presidente, ao destacar, ainda, que os temas sociais são fundamentais para o desenvolvimento da região. O presidente cobrou apoio de prefeitos e governadores para atingir a meta de desmatamento zero na Amazônia até 2030. “Acho que minha obrigação é falar para todo mundo que o Brasil fará sua parte. Até 2030, teremos desmatamento zero neste país. E não vamos fazer ‘na marra’. Temos que chamar todos os prefeitos e governadores e ter uma discussão, compartilhar com eles uma solução”, disse.