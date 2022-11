Empresário ligado a Putin admite que Rússia interfere ‘de forma cirúrgica’ nas eleições dos EUA

Yevgeny Prigozhin afirmou que os russos vão continuar fazendo interferências; declaração vem um dia antes das ‘midterms’

OLGA MALTSEVA / AFP Empresário russo admite interferência em eleições americanas um dia antes das midterms



Um dia antes de serem realizadas as midterms, eleições de meio de mandato dos Estados Unidos,Yevgeny Prigozhin, um empresário próximo a Vladimir Putin admitiu que a Rússia interfere “de forma cirúrgica” nas eleições dos EUA. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 7, após ser questionado sobre alegações de interferência russa nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos de terça-feira, 8, acompanhadas de perto em Moscou em meio à crise com Washington desde o início de sua ofensiva na Ucrânia. “Nós interferimos e continuaremos a fazê-lo. Com precaução, precisão, de forma cirúrgica, de uma maneira que nos é única”, declarou Prigozhin, citado em um post nas redes sociais de sua empresa Concord. Prigozhin, alvo de sanções dos Estados Unidos, é acusado há muitos anos de interferência nas eleições americanas, incluindo as presidenciais de 2016. Ele é acusado por ter criado uma “fazenda de trolls”, ou seja, perfis falsos nas redes sociais para tentar influenciar os eleitores, abalar a reputação de candidatos ou transmitir informações falsas. Na terça-feira, 8, eleitores dos Estados Unidos vão para às urnas escolher os novos representantes da Câmara dos Representantes e do Senado. O resultado impactara diretamente no mandato de Joe Biden, que fica no cargo até 2024. Se os democratas não vencerem, os republicanos ganham força e chegam bem colocados para 2024, assim como Donald Trump, que deve anunciar ainda neste mês sua candidatura.