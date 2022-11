Coreia do Norte promete responder de forma ‘avassaladora’ às manobras dos EUA e Seul

Pyongyang considera os exercícios militares de seus adversários como uma ameça para o seu território

KCNA via REUTERS Testes de mísseis da Coreia do Norte



A Coreia do Norte vai responder às manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, informou a agência oficial KCNA. “Continuaremos a responder a todos as manobras contra (a Coreia do Norte) pelo inimigo com medidas militares práticas sustentadas, firmes e avassaladoras”, indicou um comunicado do Estado-Maior do Exército Popular Coreano, de acordo com a KCNA. O alerta ocorre no contexto de uma série de testes de mísseis realizados por Pyongyang nas últimas semanas, incluindo o lançamento de quatro mísseis balísticos no sábado, dias depois que os Estados Unidos e a Coreia do Sul concluíram os maiores exercícios militares aéreos conjuntos já organizados pelos dois países. A agência afirmou que os recentes testes de mísseis balísticos do norte foram uma “resposta clara” a Washington e Seul por seus exercícios militares na semana passada, denominados “Tempestade Vigilante”. Segundo o exército de Pyongyang, as manobras pretendiam “aumentar intencionalmente a tensão na região e são uma manobra perigosa, de natureza altamente agressiva, dirigida diretamente contra a Coreia do Norte”. “Quanto mais persistentes forem os movimentos provocativos do inimigo, mais minuciosa e impiedosamente [os militares norte-coreanos] os combaterão”, acrescentou a nota divulgada pela KCNA.

Seul rebateu as críticas norte-coreanos e afirmou que as manobras não representaram uma ameaça para nenhum país. Durante a ‘Tempestade Vigilante’, centenas de aviões de guerra americanos e sul-coreanos, incluindo bombardeiros B-1B, participaram na semana passada no exercício. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que o exercício demonstrou “a capacidade e a prontidão para responder com firmeza a qualquer provocação da Coreia do Norte”. O exército norte-coreano afirmou que as operações incluíram o lançamento de mísseis balísticos táticos que simularam ataques contra bases aéreas e ensaiaram a derrubada de aviões inimigos. A Força Aérea norte-coreana também realizou “uma operação de combate em larga escala” com 500 aviões, segundo a KCNA. A agência divulgou nesta segunda-feira imagens das operações militares norte-coreana com mísseis disparados de vários locais não identificados.

*Com informações da AFP