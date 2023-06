Enteado de tripulante do submarino do Titanic vai a show do Blink-182 e recebe críticas: ‘Deveria ter ficado em casa?’

Hamish Harding é padrasto do técnico de som Brian Szasz e está desaparecido desde domingo, quando o submarino em que estava perdeu o contato com o resto do mundo

Reprodução/ Twitter @audioguy182 Em suas redes sociais, Brian afirmou que as músicas do Blink-182 o ajudam a passar por momentos difíceis



O engenho de som Brian Szasz, enteado do bilionário Hamish Harding, que desapareceu após embarcar no submarino Titan, foi alvo de críticas após publicar foto em um show da banda Blink-182 enquanto aconteciam buscas pelo veículo. Ele divulgou uma imagem em frente a um stand de vendas de produtos da banda antes de um show em San Diego na segunda-feira, 19, um dia após o anúncio do desaparecimento da embarcação. Nas redes sociais, diversas pessoas criticaram Brian, que se posicionou, dizendo que Blink “é sua banda favorita” e que “música o ajuda em momentos difíceis”. Depois de um tempo, ele confirmou que sua mãe pediu para excluir as publicações e pediu orações para que a missão de resgate tenha sucesso. Em outra publicação ele reafirmou que as músicas do trio americano o ajudam há anos. “Sim, eu fui ao show do Blink-182 na noite passada. O que eu deveria fazer era ficar sentado em casa e assistindo as notícias? Não me arrependo. Essa banda me ajuda a atravessar momentos difíceis desde 1998”, escreveu. Hamish é um dos cinco passageiros desaparecidos que visitavam os destroços do Titanic a bordo de um submersível.