Entenda quais tarifas de Trump já estão em vigor antes do prazo das novas taxas em 1º de agosto

As tarifas sobre produtos que entram nos Estados Unidos mudaram muito desde que Donald Trump retornou à Casa Branca. Confira, a seguir, as tarifas em vigor antes do aumento esperado para os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos em 1º de agosto. Desde o início de abril, todos os produtos que entram nos Estados Unidos estão sujeitos a uma sobretaxa de 10%. Espera-se que esse percentual seja maior para os principais parceiros comerciais, especialmente aqueles com os quais Washington acredita ter déficit comercial.

Trump anunciou tarifas de até 50% para mais de 80 países, mas as suspendeu, inicialmente até 9 de julho e posteriormente até 1º de agosto, para negociar acordos comerciais. No entanto, até o momento, apenas seis foram acordos foram alcançados: com Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Japão e União Europeia, que incluem tarifas específicas entre 15% e 20%, inferiores às anunciadas no início de abril para esses países. Cerca de vinte outros países receberam uma carta da Casa Branca anunciando tarifas entre 25% e 50%.

O Brasil, que inicialmente não era alvo, agora está exposto a 50%, em parte em retaliação ao que Trump chama de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

Canadá e México

Os principais alvos de Donald Trump são os dois vizinhos dos Estados Unidos, Canadá e México, que ele acusa de não combaterem suficientemente o tráfico de fentanil, um opioide potente que causa uma grave crise sanitária no país. Eles estão sujeitos a tarifas de 25%, mas elas se aplicam apenas a produtos não protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), ou seja, a uma minoria de mercadorias que entram nos Estados Unidos.

O presidente americano ameaçou aumentar essas sobretaxas para 35% para produtos canadenses e 30% para os mexicanos, frustrado com o fato de as negociações comerciais não estarem progredindo como ele gostaria.

Oscilações com a China

A China tem sido um alvo prioritário para Washington desde o primeiro mandato de Trump. Seu sucessor democrata, Joe Biden, manteve a pressão, e Trump a redobrou desde que retornou ao poder em janeiro.

Para combater o tráfico de fentanil, ele impôs uma tarifa de 10% à China, além da vigente antes de 1º de janeiro, o que adicionou uma taxa de 20% por meio das tarifas “recíprocas” no início de abril. No entanto, em resposta à retaliação da China, as duas potências mundiais intensificaram a pressão, elevando as tarifas para 125% para produtos americanos e 145% para produtos chineses, antes de chegarem a um acordo em Genebra, em maio, para retornar a 10% para um e 30% para o outro. Desde então, as delegações americana e chinesa se reuniram em Londres e devem se encontrar novamente nestas segunda (28) e terça-feira (29) em Estocolmo.

Proteção a alguns setores

Trump invocou a segurança nacional para proteger diversos setores da indústria americana com uma sobretaxa específica sobre produtos estrangeiros vendidos nos Estados Unidos. É o caso da indústria automotiva, agora taxada em 25%, com exceção dos carros do Japão, que pagam apenas 15%, e inclusive de 10% para os primeiros 100.000 carros do Reino Unido. México e Canadá devem pagar 25% sobre importações que violam o T-MEC.

O aço e o alumínio dos Estados Unidos, por sua vez, estão protegidos com tarifas de 50% sobre produtos concorrentes que entram no país. E há mais a caminho: produtos farmacêuticos, semicondutores, cobre, painéis solares e minerais essenciais estão atualmente em processo de aprovação.

Processos judiciais

Algumas das tarifas americanas foram contestadas judicialmente. Vários tribunais decidiram que Donald Trump não tem autoridade para impor sobretaxas às importações, mas os casos permanecem abertos.

