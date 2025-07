Trump diz que Putin tem ‘prazo de 10 a 12 dias’ para concordar com cessar-fogo na Ucrânia

Declaração acontece em meio à reunião com Keir Starmer, na Escócia; presidente dos EUA afirmou que ‘não há motivo para esperar’, pois não há ‘nenhum progresso’ vindo de Moscou

EFE/EPA/TOLGA/AKMEN/POOL Declaração aconteceu em encontro do presidente dos EUA, Donald Trump, e primeiro-ministro britânico, Keir Starmer



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (28) que estabeleceu um novo prazo de “10 ou 12 dias” para que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concorde com um cessar-fogo na Ucrânia. “Vou estabelecer um novo prazo, de cerca de 10 ou 12 dias a partir de hoje. Não há motivo para esperar. Eram 50 dias, eu quis ser generoso, mas simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito”, disse Trump, durante uma reunião em Turnberry, na Escócia, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

No dia 14 de julho, o presidente americano havia dado um prazo de 50 dias para que Moscou e Kiev concordassem com uma trégua. Durante a coletiva de imprensa, Trump afirmou estar “decepcionado” com Putin por não ter encerrado a guerra na Ucrânia. O republicano apontou que conversou diversas vezes com o presidente russo desde que retornou à Casa Branca em janeiro e está frustrado com os resultados das conversas. “Depois das nossas ligações o Presidente Putin sai e começa a lançar foguetes em alguma cidade como Kiev e mata muitas pessoas em um asilo ou seja lá o que for. Você tem corpos espalhados por toda a rua. E eu digo que não é assim que se faz”.

Os oficiais ucranianos foram rápidos em agradecer Trump por encurtar o prazo para a Rússia terminar a guerra na Ucrânia. Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse em uma publicação nas redes sociais que os comentários do republicano demonstravam que ele estava comprometido com a “paz através da força”. “Putin respeita apenas o poder – e essa mensagem é alta e clara”.

Veja publicação de Andruy Yermak:

Thanks to President @POTUS for standing firm and delivering a clear message of peace through strength. @POTUS has already said he’s shortening the timeline he gave Putin, because he believes the answer is obvious.

Putin respects only power — and that message is loud and clear.… pic.twitter.com/uzvBboOnhl — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 28, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert