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Entenda qual a capacidade de destruição do drone MQ-9 Reaper usado pelos EUA no Oriente Médio

Aeronave de US$ 32 milhões carrega até oito mísseis de precisão cirúrgica, opera por 27 horas ininterruptas e protagoniza as ofensivas do Pentágono em zonas de conflito

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 02h34
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AFP Uma coluna de fumaça se eleva de um incêndio em andamento no Aeroporto Internacional de Dubai, em Dubai, em 16 de março de 2026. Os voos estavam sendo retomados gradualmente no aeroporto de Dubai em 16 de março, anteriormente o mais movimentado do mundo para voos internacionais, disse a operadora do aeroporto, depois que um "incidente relacionado a drones" provocou um incêndio em um tanque de combustível nas proximidades, enquanto o Irã continuava seus ataques no Golfo. Estados Unidos têm usado ferramentas com alto poder de destruição na guerra no Oriente Médio

Desenvolvido pela General Atomics, o MQ-9 Reaper é a principal aeronave militar não tripulada de ataque e inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Avaliado em cerca de US$ 32 milhões por unidade, o equipamento substitui o envio de tropas ao solo ao realizar voos a mais de 15 mil metros de altitude, combinando vigilância contínua com uma carga letal de 1.700 kg de armamentos. No Oriente Médio, o drone tornou-se a ferramenta central do Pentágono para monitorar bases de milícias e executar líderes de alto escalão por meio de operações aéreas remotas.

Anatomia militar e especificações da aeronave não tripulada

O projeto do MQ-9 Reaper nasceu no início dos anos 2000 como uma evolução tecnológica e letal do modelo anterior, o MQ-1 Predator. A proposta do Departamento de Defesa americano era transformar um drone de reconhecimento básico em uma máquina de guerra desenhada estritamente para a doutrina militar do “hunter-killer” (caçador-assassino).

Com 11 metros de comprimento e 20 metros de envergadura, a aeronave tem dimensões próximas às de um jato executivo de pequeno porte, mas voa impulsionada por um motor turboélice Honeywell de 900 cavalos de potência. Essa estrutura motriz permite que o equipamento atinja velocidades de até 480 km/h e percorra um raio de ação de 1.850 quilômetros da sua base sem precisar de reabastecimento.

O potencial bélico e a real capacidade de destruição do equipamento ficam concentrados em sete suportes fixados sob as asas, projetados para despachar as seguintes configurações de artilharia:

  • Mísseis AGM-114 Hellfire para alvos terrestres;
  • Bombas guiadas a laser GBU-12 Paveway II, que pesam cerca de 227 kg cada;
  • Munições de ataque direto conjunto GBU-38 JDAM, orientadas pelo sistema de GPS global;
  • Mísseis ar-ar AIM-9 Sidewinder, instalados como medida de autodefesa contra outras aeronaves.

A engenharia dos ataques e o sistema de controle intercontinental

A operação deste vetor aéreo dispensa tripulação a bordo, mas demanda uma arquitetura massiva de telecomunicações baseada na transferência imediata de dados. O mecanismo letal funciona a partir da seguinte cadeia lógica de comando:

1. Pilotagem remota via satélite

As missões realizadas no Oriente Médio são executadas a milhares de quilômetros do espaço aéreo em conflito. A equipe tática, composta obrigatoriamente por um piloto responsável pela navegação e um operador de sensores encarregado do armamento, comanda o drone diretamente de contêineres táticos em bases nos Estados Unidos. Toda a comunicação com a aeronave se dá em tempo real através de uma malha de satélites de defesa.

2. Rastreamento multiespectral e designação de alvos

Para visualizar minuciosamente o campo de batalha, o sistema utiliza um módulo esférico no nariz da fuselagem conhecido como MTS-B. Este equipamento cruza as imagens de câmeras visuais de alta definição com dados de sensores infravermelhos (que flagram calor humano na escuridão) e ondas de radar que penetram bancos de nuvens densas ou mesmo tempestades de areia no deserto.

3. Disparo de munições guiadas

Ao detectar uma ameaça no solo, o operador aciona um emissor de laser que “pinta” o alvo invisivelmente. Os mísseis são liberados da asa do Reaper e perseguem o reflexo desse laser de forma autônoma até o ponto de impacto. A precisão do sistema confina a destruição a um raio exato, buscando conter o número de vítimas colaterais civis durante o combate.

Histórico de execuções de alto valor e patrulha no Mar Vermelho

A adoção do Reaper alterou inteiramente a geometria da guerra na região do Oriente Médio. O uso real da máquina flutua entre a captura de inteligência ostensiva e intervenções diretas de neutralização rápida.

No começo de 2020, o governo dos Estados Unidos destacou a precisão da aeronave ao conduzir o ataque que matou o general iraniano Qasem Soleimani nos limites do aeroporto de Bagdá, no Iraque. Em outro cenário recente, o Pentágono escalou voos diários do MQ-9 sobre a Faixa de Gaza. Nestas missões específicas, operando na configuração desarmada, o objetivo foi aplicar toda a carga de sensores do veículo para traçar a topografia dos túneis do Hamas e apoiar a busca por reféns.

Já na península arábica, a tecnologia tem funcionado como barreira antimísseis. Drones Reaper varrem constantemente o litoral do Iêmen para tentar suprimir lançamentos balísticos coordenados por forças da milícia Houthi, defendendo diretamente os navios comerciais que utilizam a rota do Mar Vermelho.

Respostas rápidas sobre o uso tático e vulnerabilidades do sistema

Qual é o custo operacional e o preço do MQ-9 Reaper?

Enquanto o custo de uma aeronave avulsa fica na casa dos US$ 32 milhões, um esquadrão completo — formado por quatro drones, módulo de pilotagem terrestre e receptores de satélite associados — atinge US$ 56,5 milhões.

A aeronave militar pode ser abatida por tropas inimigas?

Apesar de sua superioridade em missões de ataque, o Reaper voa a velocidades baixas e trajetórias previsíveis, tornando-se suscetível em espaços aéreos defendidos. Apenas desde o fim de 2023, o grupo rebelde Houthi reivindicou o abate de dezenas dessas aeronaves americanas usando versões de mísseis antiaéreos modificados tecnologicamente, um lembrete das fragilidades dessa classe de veículo tático.

O que é o míssil Hellfire R9X utilizado em operações do equipamento?

Trata-se de uma munição modificada extraoficialmente chamada de “míssil ninja”. Fabricado para evitar mortes de inocentes próximos aos alvos designados, o R9X troca os explosivos tradicionais de fragmentação por um bloco de metal inerte de 45 kg. Segundos antes do impacto, a ogiva ejeta seis lâminas gigantes, atravessando os alvos e seus veículos como uma força cortante pura em altíssima velocidade.

A hegemonia militar por meio do armamento operado à distância reflete uma guinada contínua no conceito de ofensiva internacional. Ao manter as tripulações de voo ancoradas em segurança nas suas bases, as Forças Armadas amplificam o poder de coerção sobre continentes distantes sem arcar com o severo custo político de soldados feridos. O preço dessa blindagem humana, todavia, repousa no desafio técnico crescente de resguardar o delicado sinal de satélite que dá vida a esta gigantesca máquina militar em cenários de interferência e guerra eletrônica profunda.

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