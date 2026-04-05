Entenda qual a capacidade de destruição do drone MQ-9 Reaper usado pelos EUA no Oriente Médio

Aeronave de US$ 32 milhões carrega até oito mísseis de precisão cirúrgica, opera por 27 horas ininterruptas e protagoniza as ofensivas do Pentágono em zonas de conflito

AFP Estados Unidos têm usado ferramentas com alto poder de destruição na guerra no Oriente Médio



Desenvolvido pela General Atomics, o MQ-9 Reaper é a principal aeronave militar não tripulada de ataque e inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Avaliado em cerca de US$ 32 milhões por unidade, o equipamento substitui o envio de tropas ao solo ao realizar voos a mais de 15 mil metros de altitude, combinando vigilância contínua com uma carga letal de 1.700 kg de armamentos. No Oriente Médio, o drone tornou-se a ferramenta central do Pentágono para monitorar bases de milícias e executar líderes de alto escalão por meio de operações aéreas remotas.

Anatomia militar e especificações da aeronave não tripulada

O projeto do MQ-9 Reaper nasceu no início dos anos 2000 como uma evolução tecnológica e letal do modelo anterior, o MQ-1 Predator. A proposta do Departamento de Defesa americano era transformar um drone de reconhecimento básico em uma máquina de guerra desenhada estritamente para a doutrina militar do “hunter-killer” (caçador-assassino).

Com 11 metros de comprimento e 20 metros de envergadura, a aeronave tem dimensões próximas às de um jato executivo de pequeno porte, mas voa impulsionada por um motor turboélice Honeywell de 900 cavalos de potência. Essa estrutura motriz permite que o equipamento atinja velocidades de até 480 km/h e percorra um raio de ação de 1.850 quilômetros da sua base sem precisar de reabastecimento.

O potencial bélico e a real capacidade de destruição do equipamento ficam concentrados em sete suportes fixados sob as asas, projetados para despachar as seguintes configurações de artilharia:

Mísseis AGM-114 Hellfire para alvos terrestres;

Bombas guiadas a laser GBU-12 Paveway II, que pesam cerca de 227 kg cada;

Munições de ataque direto conjunto GBU-38 JDAM, orientadas pelo sistema de GPS global;

Mísseis ar-ar AIM-9 Sidewinder, instalados como medida de autodefesa contra outras aeronaves.

A engenharia dos ataques e o sistema de controle intercontinental

A operação deste vetor aéreo dispensa tripulação a bordo, mas demanda uma arquitetura massiva de telecomunicações baseada na transferência imediata de dados. O mecanismo letal funciona a partir da seguinte cadeia lógica de comando:

1. Pilotagem remota via satélite

As missões realizadas no Oriente Médio são executadas a milhares de quilômetros do espaço aéreo em conflito. A equipe tática, composta obrigatoriamente por um piloto responsável pela navegação e um operador de sensores encarregado do armamento, comanda o drone diretamente de contêineres táticos em bases nos Estados Unidos. Toda a comunicação com a aeronave se dá em tempo real através de uma malha de satélites de defesa.

2. Rastreamento multiespectral e designação de alvos

Para visualizar minuciosamente o campo de batalha, o sistema utiliza um módulo esférico no nariz da fuselagem conhecido como MTS-B. Este equipamento cruza as imagens de câmeras visuais de alta definição com dados de sensores infravermelhos (que flagram calor humano na escuridão) e ondas de radar que penetram bancos de nuvens densas ou mesmo tempestades de areia no deserto.

3. Disparo de munições guiadas

Ao detectar uma ameaça no solo, o operador aciona um emissor de laser que “pinta” o alvo invisivelmente. Os mísseis são liberados da asa do Reaper e perseguem o reflexo desse laser de forma autônoma até o ponto de impacto. A precisão do sistema confina a destruição a um raio exato, buscando conter o número de vítimas colaterais civis durante o combate.

Histórico de execuções de alto valor e patrulha no Mar Vermelho

A adoção do Reaper alterou inteiramente a geometria da guerra na região do Oriente Médio. O uso real da máquina flutua entre a captura de inteligência ostensiva e intervenções diretas de neutralização rápida.

No começo de 2020, o governo dos Estados Unidos destacou a precisão da aeronave ao conduzir o ataque que matou o general iraniano Qasem Soleimani nos limites do aeroporto de Bagdá, no Iraque. Em outro cenário recente, o Pentágono escalou voos diários do MQ-9 sobre a Faixa de Gaza. Nestas missões específicas, operando na configuração desarmada, o objetivo foi aplicar toda a carga de sensores do veículo para traçar a topografia dos túneis do Hamas e apoiar a busca por reféns.

Já na península arábica, a tecnologia tem funcionado como barreira antimísseis. Drones Reaper varrem constantemente o litoral do Iêmen para tentar suprimir lançamentos balísticos coordenados por forças da milícia Houthi, defendendo diretamente os navios comerciais que utilizam a rota do Mar Vermelho.

Respostas rápidas sobre o uso tático e vulnerabilidades do sistema

Qual é o custo operacional e o preço do MQ-9 Reaper?

Enquanto o custo de uma aeronave avulsa fica na casa dos US$ 32 milhões, um esquadrão completo — formado por quatro drones, módulo de pilotagem terrestre e receptores de satélite associados — atinge US$ 56,5 milhões.

A aeronave militar pode ser abatida por tropas inimigas?

Apesar de sua superioridade em missões de ataque, o Reaper voa a velocidades baixas e trajetórias previsíveis, tornando-se suscetível em espaços aéreos defendidos. Apenas desde o fim de 2023, o grupo rebelde Houthi reivindicou o abate de dezenas dessas aeronaves americanas usando versões de mísseis antiaéreos modificados tecnologicamente, um lembrete das fragilidades dessa classe de veículo tático.

O que é o míssil Hellfire R9X utilizado em operações do equipamento?

Trata-se de uma munição modificada extraoficialmente chamada de “míssil ninja”. Fabricado para evitar mortes de inocentes próximos aos alvos designados, o R9X troca os explosivos tradicionais de fragmentação por um bloco de metal inerte de 45 kg. Segundos antes do impacto, a ogiva ejeta seis lâminas gigantes, atravessando os alvos e seus veículos como uma força cortante pura em altíssima velocidade.

A hegemonia militar por meio do armamento operado à distância reflete uma guinada contínua no conceito de ofensiva internacional. Ao manter as tripulações de voo ancoradas em segurança nas suas bases, as Forças Armadas amplificam o poder de coerção sobre continentes distantes sem arcar com o severo custo político de soldados feridos. O preço dessa blindagem humana, todavia, repousa no desafio técnico crescente de resguardar o delicado sinal de satélite que dá vida a esta gigantesca máquina militar em cenários de interferência e guerra eletrônica profunda.