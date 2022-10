Chefe da espionagem britânica alerta para esgotamento dos militares russos: ‘Situação desesperadora’

Em raro discurso público, Jeremy Fleming falou sobre os ‘erros estratégicos de julgamento’ de Vladimir Putin e suas últimas decisões para continuar a guerra na Ucrânia

Yasuyoshi CHIBA / AFP Chefe de espionagem britânico alerta para desgaste dos soldados russos



As forças russas na Ucrânia estão sobrecarregadas e exaustas, alertou o chefe de espionagem britânica, Jeremy Fleming, em um raro discurso público realizado na terça-feira, 11. Ele também chamou atenção para os erros estratégicos de julgamento que Vladimir Putin tem cometido. “As forças da Rússia estão esgotadas. O uso de prisioneiros para reforçar, e agora a mobilização de dezenas de milhares de recrutas inexperientes, fala de uma situação desesperadora”, disse Fleming em um discurso ao centro de estudos Royal United Services Institute, em Londres. “Longe da inevitável vitória militar russa que sua máquina de propaganda divulgou, está claro que a ação corajosa da Ucrânia no campo de batalha e no ciberespaço está mudando a maré”, acrescentou Fleming. Seu posicionamento vem em um momento em que o conflito no Leste Europeu está em uma nova escalada, visto que as tropas de Volodymyr Zelensky lançaram uma contraofensiva em setembro e tem colhido bons resultados.

Em resposta, no início desta semana, Putin atacou fortemente as cidades ucranianas, incluindo a capital, por causa da destruição de uma ponte na Crimeia, no sábado, 8. Para Fleming, os últimos acontecimento mostram que “a tomada de decisão de Putin provou ser falha”, e ele tem “pouco desafio interno efetivo” da elite militar e política da Rússia. “Sabemos – e os comandantes russos no terreno sabem – que seus suprimentos e munições estão acabando”, disse ele, acrescentando, em entrevista à BBC, que mesmo diante da situação desesperadora do exército russo, os últimos dias mostraram que Moscou ainda tem uma “máquina militar muito capaz”, porém, reiterou que os russos estão com pouca munição e tropas e “certamente está com falta de amigos”.

O pensamento do chefe da espionagem condiz com o que diz os representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O secretário-geral, Jens Stoltenberg, disse que os ataques de mísseis feitos pela Rússia em várias cidades da Ucrânia representam um “sinal de fraqueza”, já que as tropas russas estão sendo derrotadas. “Acredito que o que vimos é, na verdade, um sinal de fraqueza, porque a realidade é que não conseguem avançar, a Rússia está realmente perdendo o campo de batalha”, disse o norueguês. Na visão do secretário-geral, as tropas russas “estão cedendo território, pois não têm a capacidade de deter o avanço das forças ucranianas” e o “jeito que podem responder é por meio de ataques desordenados contra cidades ucranianas, atingindo civis e infraestrutura crítica”, acrescentou.

*Com informações da AFP