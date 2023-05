Equador apreende mais de 64 toneladas de drogas no primeiro quadrimestre de 2023

Apenas no último mês, foram apreendidas 18,5 toneladas de drogas, com a prisão de 995 pessoas

NORBERTO DUARTE / AFP Equador soma 64,6 toneladas de drogas apreendidas no decorrer de 2023



O Equador apreendeu mais de 64 toneladas de drogas entre janeiro e abril deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, pela polícia do país. “Durante o mês de abril, tivemos uma importante produtividade. Ao todo, 995 pessoas foram presas por casos relacionados a drogas”, assim como 18,5 toneladas de drogas foram apreendidas, disse em coletiva de imprensa o general da polícia Pablo Ramírez, diretor nacional antidrogas. Com os dados do último mês, o Equador soma 64,6 toneladas de drogas apreendidas no decorrer do ano, assim como 4.099 pessoas presas por narcotráfico. O caso mais recente de apreensão aconteceu em Guayaquil. Na oportunidade, foi apreendida 1,9 tonelada de cocaína, que estava escondida em um carregamento de bananas. A droga iria sair do porto de Guayaquil com destino à Suécia. De acordo com autoridades, a cidade, localizada no sudeste do país, é uma das mais atingidas pelo narcotráfico e pela violência que assolam o Equador.