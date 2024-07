Equador apreende seis toneladas de cocaína que seriam enviadas para a Espanha

Promotoria disse que a droga foi encontrada em um carregamento de bananas destinado ao porto espanhol e que a operação resultou na prisão de pelo menos oito pessoas

O Equador, que se transformou em um centro de operações de cartéis internacionais, apreendeu cerca de seis toneladas de cocaína que tinham a Espanha como destino, informou a promotoria nesta quinta-feira (4). “Aproximadamente 6 toneladas de cocaína confiscadas” no porto marítimo de Guayaquil (sudoeste), indicou a entidade através de sua conta na rede social X (antigo Twitter). A promotoria disse que a droga foi encontrada em um carregamento de bananas destinado ao porto espanhol de Málaga e que a operação resultou na prisão de pelo menos oito pessoas. O Equador enfrenta uma guerra contra organizações do narcotráfico ligadas a cartéis como os mexicanos Sinaloa e Jalisco Nova Geração, que, na disputa pelo poder, deixam um rastro de crimes nas prisões e nas ruas. O país registrou em 2023 um recorde de 47 homicídios por 100.000 habitantes, em comparação com uma taxa de 6 em 2018. As apreensões de drogas também aumentaram: entre janeiro e junho, foram confiscadas 121 toneladas, em comparação com o recorde anterior de 219 toneladas ao longo do ano passado. Localizado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador se tornou há anos um corredor para o envio de drogas aos Estados Unidos e à Europa.

*Com informações da AFP

Publicado por Tamyres Sbrile