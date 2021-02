Equador vai às urnas neste domingo para decidir sucessor de Lenín Moreno

De acordo com apurações locais, o candidato da esquerda, Andrés Arauz, começou como favorito

EFE/José Jácome - 07/02/21 Desde maio de 2017, o ocupante do cargo é Lenín Moreno; por ter baixa popularidade, ele escolheu não disputar uma reeleição



As eleições começaram, neste domingo, 7, no Equador. O país é o primeiro latino-americano a ir às urnas em 2021, em meio à pandemia da Covid-19. Mais de 13 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher seu presidente e vice-presidente, além de 137 membros da Assembleia Nacional e cinco representantes do Parlamento Andino. Segundo o jornal El Comercio, o candidato do Correísmo (movimento de esquerda), Andrés Arauz, começa como favorito. É o que apontam as pesquisas mais recentes.

Em seguida, vem o conservador Guillermo Lasso, que concorre pela terceira vez. E depois, o representante indígena e ambiental Yaku Pérez. Desde maio de 2017, o ocupante do cargo é Lenín Moreno. Por ter baixa popularidade, ele escolheu não disputar uma reeleição. O país enfrenta o desafio de garantir a modalidade presencial do voto obrigatório para residentes entre 18 e 65 anos e opcional entre 16 e 18 anos e maiores de 65 anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo