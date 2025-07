Erdogan diz a Putin que confrontos armados na Síria ameaçam a região

Quase 80.000 pessoas fugiram de suas casas na província de Sweida, no sul da Síria, após os confrontos que eclodiram na região no domingo (OIM)

(Foto de Bakr ALKASEM / AFP) Membros das forças de segurança da Síria atravessam a cidade predominantemente drusa de Sweida em 15 de julho de 2025, enquanto a fumaça sobe após o bombardeio israelense após confrontos entre tribos beduínas e combatentes drusos. Israel lançou ataques em 15 de julho contra as forças do governo sírio na região de maioria drusa de Sweida, alegando estar agindo para proteger a minoria religiosa. (Foto de Bakr ALKASEM / AFP)



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou a Vladimir Putin, líder russo, que os novos confrontos armados no sul da Síria ameaçam a paz na região, indicou seu gabinete. O conflito, após a retirada das forças de segurança sírias de Sweida – cidade de maioria drusa -, “cria uma ameaça para a região como um todo”, afirmou em um telefonema, acrescentando que o essencial, em sua opinião, é que Israel não viole a soberania síria, segundo a mesma fonte. Quase 80.000 pessoas fugiram de suas casas na província de Sweida, no sul da Síria, após os confrontos que eclodiram na região no domingo, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta sexta-feira(18). Em um comunicado, a organização afirmou que “79.339 pessoas foram deslocadas desde 13 de julho, incluindo 20.019 somente em 17 de julho”, acrescentando que “serviços essenciais em Sweida, como eletricidade e água, colapsaram”, enquanto “a escassez de combustível paralisa o transporte e dificulta as operações de evacuação de emergência”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula