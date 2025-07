Presidente da Síria diz que ‘não tem medo da guerra’ após ataques recentes de Israel

Ahmed al-Sharaa afirmou que o povo sírio está acostumado a responder a agressões, mas optou por retirar as forças da região de Sweida, próxima à fronteira com o país

As tensões na Síria voltaram a escalar após recentes ataques israelenses em Damasco, levando o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, a declarar que não teme a guerra. Os ataques foram uma retaliação ao controle das forças sírias sobre a região dos drusos, no sul do país. Este grupo, uma minoria religiosa significativa no Oriente Médio e em Israel, foi alvo de confrontos sectários que resultaram em mortes, provocando a resposta militar de Israel. Presidente al-Sharaa afirmou que o povo sírio está acostumado a responder a ataques, mas optou por retirar as forças da região de Sweida, próxima à fronteira com Israel, onde os drusos residem.

Esta decisão foi tomada em meio a um cenário de crescente tensão, com o governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz, garantindo apoio aos drusos, tanto em Israel quanto na Síria. Entidades internacionais têm observado de perto os conflitos sectários na região.

Desde que assumiu o poder em dezembro de 2024, Ahmed al-Sharaa, anteriormente conhecido como Mohammed al-Golani, tem buscado diálogo com países árabes moderados e ocidentais. No entanto, seu governo ainda enfrenta desafios significativos, sendo apoiado por forças jihadistas que têm sido responsáveis por violência contra minorias alauitas, cristãs e drusas. Essa situação complexa e volátil pode reacender os conflitos sectários que marcaram a Síria na última década.

