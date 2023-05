Erdogan é flagrado distribuindo dinheiro, e oposição denuncia irregularidades durante o segundo turno das eleições na Turquia

Presidente foi visto entregando notas de 200 liras (cerca de R$ 50) enquanto apertava as mãos dos apoiadores; segundo imprensa local, esse movimento é comum entre os eleitores do político

EFE/EPA/MURAD SEZER / POOL O presidente turco Tayyip Erdogan e sua esposa Emine Erdogan votam durante o segundo turno das eleições presidenciais na Turquia



Na manhã deste domingo, 28, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que busca a reeleição, foi visto distribuindo dinheiro vivo a apoiadores após votar no segundo turno das eleições presidenciais. “Nenhum país do mundo tem uma taxa de participação de 90% e a Turquia quase a atingiu. Peço aos meus concidadãos que votem sem hesitar”, disse o líder. Vídeos feitos por apoiadores e postados nas redes sociais mostram o presidente distribuindo dinheiro em uma seção eleitoral onde votou. As notas no valor de 200 liras (cerca de R$ 50) eram entregues enquanto ele apertava as mãos dos apoiadores. A lei turca proíbe os candidatos de fazer campanha no dia da eleição. As autoridades de supervisão eleitoral do país ainda não tomaram conhecimento da lei de distribuição de dinheiro de Erdogan.

Entretanto, de acordo com a imprensa local, esse movimento é comum entre os eleitores de Erdogan, não só durante o período eleitoral. No dia 14 de maio, no primeiro turno, o chefe de Estado também foi visto distribuindo dinheiro e presente às crianças presentes. A Turquia vive uma séria crise econômica provocada pela disparada da inflação. Em outubro de 2022, a taxa chegou a 85%, o que tirou confiança de uma parte dos eleitores de Erdogan. A oposição denunciou várias irregularidades durante o segundo e decisivo turno da eleição presidencial na Turquia, incluindo agressões físicas a observadores eleitorais no sudeste do país. O social-democrata CHP, partido do candidato da oposição Kemal Kiliçdaroglu, falou em diversos casos de votos em nomes de pessoas que não estavam presentes nas cédulas eleitorais, do registro de pessoas falecidas como eleitores e da distribuição de cédulas eleitorais já preenchidas.

O vice-presidente da bancada do CHP no Parlamento, Ozgür Ozel, denunciou no Twitter que um ex-deputado de Istambul e vários observadores das urnas eletrônicas do partido foram espancados na cidade de Sanliurfa por terem denunciado irregularidades. Um dos observadores agredidos disse à emissora “Halk TV” que “em muitos lugares as pessoas que se opõem às irregularidades são ameaçadas e espancadas”. Ahmet Davutoglu, ex-primeiro-ministro, membro do partido governista AKP e que agora está na oposição ao presidente Recep Tayyip Erdogan , também protestou contra as agressões. Em mensagem nas redes sociais, ele afirmou que está recebendo relatos de pessoas que votaram e que não estão incluídas nos registros. No segundo turno realizado hoje, o islamita Recep Tayyip Erdogan, atual presidente, enfrenta o social-democrata Kemal Kiliçdaroglu. Erdogan obteve no primeiro turno 49,5% dos votos no primeiro turno, realizado há duas semanas, quase cinco pontos percentuais a mais do que o candidato de oposição.

*Com informações da agência EFE