Erdogan só vai apoiar Suécia na Otan se Turquia for aceita na UE

Na véspera do início da cúpula anual da Aliança, líder turco impôs condições para aceitar o país nórdico; chanceler alemão criticou a decisão

Sergei Chirikov/EFE Recep Tayyip Erdogan é o atual presidente da Turquia



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira, 10, que vai apoiar o ingresso da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas, antes, a União Europeia deve retomar as negociações para ingresso da Turquia ao bloco. “Primeiro abram o caminho para a adesão da Turquia à União Europeia e depois abriremos o caminho para a Suécia, como abrimos o caminho para a Finlândia”, declarou Erdogan na véspera do início da cúpula anual da Otan na Lituânia, concentrada no apoio militar à Ucrânia ante a invasão russa. As negociações entre Turquia e a UE estão bloqueadas há vários anos. No final de 2020, a Comissão Europeia estimou que a adesão de Ancara estava “em ponto morto” devido a decisões contrárias aos interesses da UE por parte de seus líderes. Erdogan deve se encontrar com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta segunda-feira.

A Suécia e a vizinha Finlândia encerraram décadas de não-alinhamento militar para se candidatarem à adesão à Otan, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Finlândia entrou oficialmente em abril. O presidente turco continua criticando a Suécia por sua suposta clemência em relação aos militantes curdos refugiados em seu território. Erdogan também se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na capital da Lituânia, Vilnius. Turquia e Hungria são os dois últimos países da Aliança Atlântica que se opõem à entrada da Suécia, apesar das medidas tomadas pelo país escandinavo, como a reforma constitucional e a adoção de uma nova lei antiterrorista. Diante das exigências do líder turco, chanceler alemão, Olaf Scholz, reagiu imediatamente, e criticou a condição. Ele garantiu que a candidatura da Turquia ao bloco europeu “não está relacionada” com a adesão da Suécia à aliança.

Em relação à adesão da Ucrânia à aliança militar, a organização deve eliminar um importante obstáculo no processo: a exigência do chamado Plano de Ação para a Adesão, um dispositivo que estabelece uma série de objetivos de reforma. Os aliados “estão dispostos” a eliminar essa exigência para a candidatura de adesão da Ucrânia, disse um funcionário ocidental da aliança, que pediu para não ser identificado. O plano “é apenas uma das etapas do processo de adesão à OTAN. Mesmo que seja eliminado, a Ucrânia terá de fazer outras reformas antes de ingressar na Otan”, disse a mesma fonte. “Não acho que esteja pronta para ingressar na OTAN”, disse Biden à rede CNN, acrescentando que também não há unanimidade entre os aliados sobre a integração da Ucrânia “no meio de uma guerra”. “Estaríamos em guerra com a Rússia se esse fosse o caso”, alertou. O ingresso a curto prazo parece, no entanto, descartado..

O Kremlin considera que a entrada de Kiev na aliança seria “muito negativa” para a segurança na Europa. Para contrabalançar essa posição e mostrar seu apoio, vários pesos-pesados da Otan negociam possíveis compromissos de fornecimento de armas de longo prazo para Kiev, especialmente porque as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva em junho para retomar as áreas ocupadas pela Rússia. As tropas ucranianas avançam lentamente, porém. Na guerra, nesta segunda-feira, a Ucrânia anunciou ter liberado 14 km² de território na semana passada, ou um total de 193 km² Ucrânia desde junho, e recuperado algumas posições-chave perto de Bakhmut (leste).