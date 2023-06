Escada rolante muda de direção repentinamente e deixa 14 feridos na Coreia do Sul

Três pessoas estão em estado grave e foram hospitalizadas; polícia está investigando as possíveis causas do acidente

Reprodução/Twitter @EdwardFauv54776 Episódio aconteceu na estação de trem de Sunae, em Budang-gu, e foi registrado por câmeras de segurança



Uma escada rolante mudou de sentido repentinamente e deixou 14 feridos na Coreia do Sul. O episódio aconteceu na estação de trem de Sunae, em Budang-gu, e foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver o momento em que a escada muda de sentido, surpreendendo os usuários e provocando uma grande confusão na entrada da escada. Segundo informações da BBC News, dos 14 feridos, três estão em estado graves e foram encaminhados a hospitais da região. De acordo com o portal indiano LastestLY, os outros 11 tiveram ferimentos leves. Até o momento, a causa do acidente não foi divulgada e está sendo investigada pela polícia. A principal suspeita é de que tenha acontecido uma falha técnica.

Veja vídeo do acidente: